Moskva. To russiske fodboldspillere, heriblandt en spiller omkring det russiske landshold, efterforskes af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for brug af doping.

Det fortæller den russiske vicepremierminister, Vitaly Mutko, til det russiske nyhedsbureau Tass.

Den ene er den 28-årige forsvarsspiller Ruslan Kambolov, der to gange har optrådt for det russiske landshold. Senest i juni 2017 i en træningskamp mod Chile.

Kambolov spiller for Rubin Kazan, hvor han har været på kontrakt siden 2014.

Ifølge Mutko har dopingefterforskningen dog ikke forbindelse til det russiske landshold.

Den anden er 25-årige Ivan Knyazev, der ligesom Kambolov er forsvarsspiller. Han spiller for til daglig for FC Ural Yekaterinburg.

Det fremgår ikke, hvilke ulovlige stoffer, de to spillere undersøges for at have indtaget.

Rusland afholder til sommer VM i fodbold.

Mutko, der er tidligere sportsminister i Rusland, meddelte i slutningen af december, at han trak sig som leder af VM-komitéen. Han er dog fortsat i spidsen for regeringens VM-forberedelser.

Mutko er desuden udelukket af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på livstid for sin involvering i den russiske dopingskandale.

Fifa er blevet kritiseret for ikke at tage afstand for Mutkos rolle i dopingskandalen i samme omfang som IOC.

Det fremgår ikke, om andre russere efterforskes af Fifa på nuværende tidspunkt.

