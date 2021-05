Den tidligere Superliga-spiller Rúrik Gíslason har i den grad gang i livet efter fodboldkarrieren.

Den islandske stjerne har siden sit stop tilbage i november udgivet musik, ligesom han er blevet hyret ind som ekspert på islandsk tv – og så har han været med i den tyske udgave af 'Vild med dans'. Sidstnævnte fik lørdag aften sin afslutning, og det endte i kæmpe islandsk jubel.

Sammen med sin uddannede dansepartner Renata Lusin vandt 33-årige Gíslason nemlig konkurrencen, der bliver sendt på tv-stationen RTL.

Parret lå ellers kun nummer to, inden seernes stemmer skulle lægges til juryens stemmer, men da de blev lagt sammen, var triumfen en realitet. Se øjeblikket i bunden af artiklen.

I den sidste dans strålede Rúrik Gíslason på ægte nordisk vis, da han som guden Thor dansede freestyle med en hammer i hånden. En dans, der gav topkarakter.

Men måske er det ikke så overraskende, at netop Rúrik Gíslason er en særdeles populær herre.

Under VM-slutrunden i 2018 i Rusland blev den islandske fodboldspiller et fænomen på grund af sit smukke ydre.

Gíslason fik kvindelige fans verden over, der overdængede ham med tilbud, og den voldsomme interesse kom lynhurtigt til udtryk.

Islændingens Instagram-konto eksploderede, og på lidt over en uge gik Rúrik Gíslason fra 40.000 til over én million følgere på det sociale medie. Det tal er sidenhen faldet, efter han begyndte at lægge billeder op af sin nye kæreste.

I dag er der 910.000, der følger med på hans profil.

33-årige Rúrik Gíslason stoppede sin fodboldkarriere sidste år. Han har tidligere spillet for OB, Viborg og FC København i Danmark, mens han også har været en del af det islandske landshold.

Efter han forlod FCK tilbage i 2015, spillede han sine sidste fem år som aktiv i Tyskland – først i 1. FC Nürnberg, inden han sluttede karrieren af i SV Sandhausen.