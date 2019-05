Brøndby og FCM kæmper om pokaltitlen og 500.000 kroner, mens Brøndby også jagter plads i Europa.

Brøndby og FC Midtjylland brager fredag klokken 17 sammen i pokalfinalen i Parken.

Fakta om finalen:

* FC Midtjylland kan vinde titlen for første gang efter fire finalenederlag 2003, 2005, 2010 og 1011.

* Brøndby vandt pokaltitlen i sidste sæson med en sejr over Silkeborg. Det var syvende gang, at klubben vandt turneringen. Det er desuden blevet til tre finalenederlag.

* De to finalister har mødt hinanden to gange tidligere i pokalfinalen. Begge kampe er endt med sejre til Brøndby. I 2003 vandt Brøndby med 3-0 over midtjyderne, mens det to år senere blev til en 3-2-sejr efter forlænget spilletid.

* Der var torsdag solgt 32.000 billetter til kampen, der spilles i Parken. Størstedelen af tilskuerne er Brøndby-fans, mens FCM sender op mod 10.000 fans til København.

* Med pokaltitlen følger adgang til næste sæsons kvalifikation til Europa League. FCM er allerede via Superligaen sikker på at kvalificere sig til Europa, men det er ikke tilfældet for Brøndby.

* Vinderen af pokalfinalen får en bonus på 500.000 kroner. Taberen belønnes med 200.000 kroner. De to klubber får desuden 40 procent af det overskud, som kampen genererer.

* Pokalturneringen er blevet spillet siden 1955. AGF er den mest succesrige klub med ni pokaltitler.

/ritzau/