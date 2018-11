Den nu pensionerede fodboldspiller Miodrag Belodedici har i et rumænsk tv-program erkendt, at han bidrog til matchfixing i sin aktive fodboldkarriere.

»Du spiller som vanligt i starten af kampen og lader ikke modstanderne score. Du kæmper og hvis du kan score, scorer du. Men så må du også lade modstanderen score.«

Sådan fortæller Miodrag Belodedici, der var professionel fodboldspiller fra 1982 til 2001, i en tv-udsendelse udsendt af den rumænske avis Gazeta Sporturilor.

Han fortæller blandt andet i interviewet, hvordan han opførte sig i givent kamp, hvis han havde en særlig interesse i kampens udfald.

Miodrag Belodedici var i 2012 ambassadør for Europa League-finalen. Her står han for lodtrækningen til kvartfinalerne i selvsamme turnering. AFP PHOTO / SEBASTIEN FEVAL. SEBASTIEN FEVAL / AFP Foto: SEBASTIEN FEVAL Vis mere Miodrag Belodedici var i 2012 ambassadør for Europa League-finalen. Her står han for lodtrækningen til kvartfinalerne i selvsamme turnering. AFP PHOTO / SEBASTIEN FEVAL. SEBASTIEN FEVAL / AFP Foto: SEBASTIEN FEVAL

»Du angriber ham ikke. I stedet venter du med at tage bolden. Du venter og venter og venter. Så vender han sig og skyder. Du holder din fod højere end normalt, men lader stadig bolden passere,« fortæller Miodrag Belodedici.

Miodrag Belodedici spillede 55 landskampe for Rumænien i perioden fra 1984 til 2000. Han vandt European Champion Clubs' Cup - forgængeren til Champions League - med både Steaua Bucuresti og Rød Stjerne i henholdsvis 1986 og 1991.

Miodrag Belodedici fortæller sine erfaringer samtidig med, at der i øjeblikket kører en sag om matchfixing og økonomisk svindel i belgisk fodbold.

Det har ført til 44 ransagninger af belgiske fodboldklubber, mens der er foretaget yderligere 13 ransagninger i seks andre lande. Fem sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i Belgien som følge af sagen.