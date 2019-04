Rudi Nielsen har svært ved at forstå, at en masse minder nu er pist forsvundet.

»Jeg blev lamslået. Det gør man jo, når man mister noget, man kan lide.«

Sådan fortæller Rudi Nielsen, enke efter den tidligere fodboldspiller Harald Nielsen.

»Vi er alle i familien over frygtelig kede af det, fordi medaljerne har stor affektionsværdi for os.«

Rudi og Harald Nielsen mødtes under optagelserne til Far til fire med fuld musik, og de blev gift i 1963. Foto: Birthe Melchiors Vis mere Rudi og Harald Nielsen mødtes under optagelserne til Far til fire med fuld musik, og de blev gift i 1963. Foto: Birthe Melchiors

I Arena Nord i Frederikshavn står en montre, hvor Harald Nielsens mange pokaler og medaljer var udstillet. Indtil nu.

Torsdag skrev Nordjyske nemlig, at knap 50 medaljer, som Harald Nielsen havde vundet, er væk. Medaljer, som betød meget for Guld Harald og hele familien, fortæller Rudi Nielsen, der spillede Mie i de første 'Far til fire'-film.

»Jeg var jo med hele vejen. Fra den første tid i Italien, hvor han var topscorer, vandt mesterskaber og mødte Paven. Så der er rigtig mange minder. Heldigvis har vi mange andre minder om vores kære Harald. Men medaljerne er jo betydningsfulde ting, som han har fået gennem sin karriere.«

Det var først efter Harald Nielsens død i 2015, at Rudi Nielsen besluttede sig for at udstille de mange medaljer og pokaler. Før i tiden lå de sikkert gemt i en bankboks, men Rudi Nielsen valgte at få indrammet medaljerne i anledningen af parrets kobberbryllup som en gave til sin mand.

Harald Nielsen døde den 11. august 2015 i en alder af 73 år, og i juli 2018 blev en statue af ham afsløret foran Arena Nord i Frederikshavn. Det var i netop Frederikshavn, Harald Nielsen startede med at spille fodbold, og det kastede som bekendt en flot karriere af sig. Han vandt det italienske mesterskab med Bologna i 1964, og både det år og året forinden blev han topscorer. I 1967 skrev han så historie, da han blev solgt til Inter som den dyreste fodboldspiller nogensinde dengang, da klubben betalte seks millioner kroner for ham. Foto: Per Pejstrup Vis mere Harald Nielsen døde den 11. august 2015 i en alder af 73 år, og i juli 2018 blev en statue af ham afsløret foran Arena Nord i Frederikshavn. Det var i netop Frederikshavn, Harald Nielsen startede med at spille fodbold, og det kastede som bekendt en flot karriere af sig. Han vandt det italienske mesterskab med Bologna i 1964, og både det år og året forinden blev han topscorer. I 1967 skrev han så historie, da han blev solgt til Inter som den dyreste fodboldspiller nogensinde dengang, da klubben betalte seks millioner kroner for ham. Foto: Per Pejstrup

»Men efter Harald ikke var her længere, synes jeg, andre skulle have glæde af det. Derfor jeg valgte at udstille medaljerne og trofæerne, så andre kunne se de flotte ting, som Harald have fået gennem tiderne,« lyder det fra Rudi Nielsen.

Også Rudi og Harald Nielsens datter, Heidi, begræder tyveriet.

»Jeg tænkte, at det kan bare ikke passe. Jeg tror, alle der har vundet sportsmedaljer kan sætte sig ind i, hvor ærgerligt det er. Det har bare en betydning for én. Så det vil da ærgre mig i 100 år, hvis vi ikke ser medaljerne igen,« fortæller hun.

Arena Nord har tænkt sig at udlove en dusør til personen, der kan lede tilbage til medaljerne.