Fifa er udkommet med dets rapport om Luis Rubiales opførsel ved VM. Nye beskyldninger er kommet frem.

Den tidligere formand for Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) Luis Rubiales opførte sig upassende over for spillerne fra det engelske kvindelandshold i fodbold efter VM-finalen tidligere i år.

Det siger Debbie Hewitt, der er forkvinde for Det Engelske Fodboldforbund (FA).

I oktober tildelte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Rubiales en tre år lang karantæne fra fodboldaktiviteter på grund af hans opførsel ved finalekampen, hvor han blandt andet kyssede den spanske spiller Jenni Hermoso.

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Spanien besejrede England i VM-finalen i Sydney 1-0.

Fifa har nu offentliggjort dets konklusioner fra en undersøgelse af sagen. Her lyder det, at forbundet overvejede at tildele Rubiales en endnu strengere straf.

Disciplinærudvalget i Fifa siger, at Rubiales har "opført sig, som om han ikke kunne straffes" ved kampen den 20. august.

- Udvalget kan ikke understrege nok at - uagtet den følelsesmæssige tilstand, han var i under og after kampen - er Rubiales' opførsel utilgivelig og uacceptabel, især med tanke på hans høje status i fodboldens økosystem på det tidspunkt.

Debbie Hewitt er også blevet bedt om at give et vidneudsagn til udvalget, og et resume af det, er også en del af rapporten fra Fifa.

Ifølge rapporten siger Hewirr, at Rubiales "holdt sin hånd på og aede" Englands Laura Coombs i ansigtet og "tilsyneladende med tvang kyssede Lucy Bronze i ansigtet" ved præsentationsceremonien".

Hewitt siger i rapporten, at hun "følte sig dybt utilpas og forlegen" over den måde, som Rubiales hilste på de spanske spillere. Han skal ifølge hende have prikket til en af deres numser.

Ifølge rapporten så Hewitt også Rubiales kysse Hermoso på munden.

I sit svar beskylder Rubiales Hewitt for "åbenlyst" at lyve eller "tale ud fra uvidenhed" i forhold til kysset.

Rubiales, der trådte tilbage fra sin post i RFEF i september, efter at han indledningsvist havde lovet at blive, indikerede, at han vil anke karantænen, da den blev udstedt.

Han har gentagne gange sagt, at der var samtykke til kysset.

/ritzau/