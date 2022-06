Lyt til artiklen

Det danske fodboldlandshold fik sig noget af en overraskelse lidt over middag onsdag.

For alt imens de var godt i gang med at gøre sig klar til dagens træning i landsholdslejren i Helsingør, kiggede et velkendt ansigt forbi. Et ret velkendt ét af slagsen.

Ingen mindre end Dronning Magrethe havde valgt at lægge vejen forbi de danske landsholdsspillere, der fik mulighed for at hilse på Hendes Majestæt og få sig en lille snak om stort og småt.

De danske landsholdsspillere blev taget på sengen af besøget og var ikke forberedte på det royale besøg.

Dronningen havde lagt til land i Helsingør med kongeskibet Danmark, og derfor var den nordsjællandske by lagt ned af børnehavebørn og pædagoger, der håbede på et royalt glimt.

Og det kunne kombineres med et besøg i landsholdets lejr, hvor regenten fik et indblik i de danske forberedelser frem mod Nations League.

Her poserede spillerne med Hendes Majestæt, der afslutningsvis gav en tommelfinger i vejret og et held og lykke til de danske spillere.

Det er langt fra første gang, at der er royalt besøg hos Kasper Hjulmands tropper.

Daisy og Danmarks drenge i smuk forening i Helsingør. Foto: Kasper Løjtved/BYRD Vis mere Daisy og Danmarks drenge i smuk forening i Helsingør. Foto: Kasper Løjtved/BYRD

Tilbage i oktober var det Kronprinssese Mary, der var på besøg i Helsingør, hvor hun besøgte træningen i forbindelse med Mary Fondens arbejde rettet mod mobning.

Her er Kasper Schmeichel ambassadør og fik i den forbindelse mulighed for at spille lidt bold med den fremtidige dronning.

Også Kronprins Frederik, der har en stor interesse for landsholdet, har været forbi lejren tidligere. Det var han i forbindelse med EM i sommer, der til dels blev afviklet på hjemmebane i København.

I kølvandet på Christian Eriksens hjertestop i Parken mod Finland - en kamp, kronprinseparret overværede - besøgte han de danske landsholdsspillere.

Nu var turen så kommet til nok et royalt besøg.

Denne gang fra Dronningen.