Roy Hodgson stopper som manager for Premier League-klubben Crystal Palace. Østriger tager over.

76-årige Roy Hodgson er fortid som manager i Crystal Palace og bliver afløst af østrigeren Oliver Glasner, der senest var i Eintracht Frankfurt.

Det skriver Premier League-klubben mandag på sin hjemmeside.

Hodgson måtte i sidste uge forbi hospitalet, efter at han blev syg under en træning, men han er ifølge klubben udskrevet og har det godt.

- Denne klub er meget speciel, betyder så meget for mig og har spillet en stor rolle i mit fodboldliv.

- Men grundet de seneste omstændigheder, har jeg forståelse for, at kan det bedst for klubben at planlægge langsigtet, og derfor har jeg taget beslutningen om at træde til side.

- Så kan klubben fremrykke sin plan om at hente en ny manager, som intentionen har været til sommer, siger Hodgson, der selv har været ungdomsspiller i Crystal Palace.

Hodgson har som manager stået i spidsen for Crystal Palace i 200 kampe i løbet af seks sæsoner.

Formand Steve Parish er fuld af lovord.

- Roy har en speciel plads i Crystal Palaces historie, og han vil aldrig blive glemt. Efter fire år, hvor han sikrede klubben overlevelse i Premier League sæson efter sæson, kom han tilbage til os for næsten et år siden for at rette skibet op, og han gjorde underværker.

- At han så sagde ja til at fortsætte i sommer, siger meget om hans engagement i vores klub. Vi skylder ganske enkelt Roy vores fortsatte Premier League-status, siger Parish.

49-årige Oliver Glasner har fået en kontrakt, der gælder til sommeren 2026, meddeler Crystal Palace samtidigt.

Han vandt i 2022 Europa League med Frankfurt og kvalificerede samme sæson klubben til Champions League, inden parterne gik hver til sit i sommer.

- Uanset set hvor Oliver har været på sin trænerrejse, har succes fulgt hurtigt efter.

- Og vi tror, hans ambitioner og spændende offensive stil er et godt match i forhold til at få det meste ud af vores talentfulde, unge trup i resten af denne sæson og fremadrettet, siger Steve Parish.

Efter annonceringen spillede Crystal Palace med den danske landsholdsspiller Joachim Andersen i midterforsvaret 1-1 hos Everton.

Palace-holdet blev i den kamp ledet af Paddy McCarthy og Ray Lewington fra Hodgsons stab, mens Glasner nøjes med at se til fra tribunen.

London-klubben har været skidt kørende de seneste måneder med beskedne to sejre i de seneste 16 kampe, hvorfor der gennem længere tid har været meldinger om et muligt farvel til Hodgson.

Aktuelt ligger holdet efter mandagens opgør nummer 15 i tabellen med fem point ned til nedrykningsstregen.

