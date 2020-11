Oscar Hiljemark og Pedro Ferreira har fået stor ros, men de bedste præstationer kan stadig vente for AaB.

AaB var aktiv i sommerens transfervindue. Her blev portugisiske Pedro Ferreira og den svenske landsholdsspiller Oscar Hiljemark hentet til.

De to midtbanespillere har dannet den centrale midtbaneduo i de seneste fem kampe. Her er det blevet til tre sejre, et nederlag og søndagens 1-1-resultat mod FC Nordsjælland.

Præstationerne fra duoen har kastet mange roser af sig. Det gør sig også gældende fra AaBs midlertidige cheftræner, Peter Feher.

- Det er et samarbejde, som har fungeret godt, men som stadig er i udvikling. Pedro er en spiller, som på nærmest egen hånd kan dække et helt område, mens Hiljemark er mere dirigerende.

- De er gode til at få gang i en masse småspil, hvilket er med til at give modstanderen hovedpine, lyder det fra Peter Feher.

Hiljemark ser også positivt på samarbejdet. Han mener, at de komplimenterer hinanden godt.

- Vores samarbejde føles godt, for den måde vi hver især spiller på, passer godt til hinanden.

- Vi har hver vores kvaliteter, og det handler om, at vi får dem bedst i spil. Vi er en ny duo, men vi kommer til at få flere kampe sammen, og det skal nok blive endnu bedre i fremtiden, siger Oscar Hiljemark.

Men der kan være grund til hovedpine for Peter Feher, når AaB på lørdag gæster FC Midtjylland.

Pedro Ferreira er i karantæne efter sit gule kort mod FCN, mens Oscar Hiljemark blev skiftet ud med en skade i starten af anden halvleg.

- Det er selvfølgelig to gode spillere at undvære. Men forhåbentligt kommer vi ikke til at mærke deres fravær.

- Vi har en stor trup med en masse kompetencer, og så må nogle andre træde til, siger Peter Feher.

Oscar Hiljemark har kontrakt med AaB til sommeren 2023, mens Pedro Ferreiras kontrakt løber et år ekstra.

/ritzau/