Den økonomiske livrem spændes ind i Rosenborg, som skal spare tocifret millionbeløb næste år.

Det er ikke kun i Eliteserien, Norges bedste fodboldrække, at danskerklubben og mesterholdet Rosenborg skranter i denne sæson.

Også klubbens budgetter viser, at der bruges for mange penge - især på førsteholdstruppen, siger klubbens direktør, Tove Moe Dyrhaug til adressa.no.

Hun vil skabe mere balance i økonomien, og derfor har hun fundet den store sparekniv frem.

Cirka 15 millioner danske kroner skal der spares i 2020 i forhold til 2019, og arbejdet med at finde millionerne begynder allerede nu.

- Lige nu er det ikke noget, der bekymrer mig, men vi må være realistiske og tage fat om tingene. Vi skal anerkende situationen, og hvis vi skal se en effekt i 2020, skal vi lave tiltag i 2019, siger hun til det norske medie.

En oplagt mulighed for at spare penge vil være at sælge den danske angriber Nicklas Bendtner, som er klubbens bedst lønnede spiller, men som træneren slet ikke gør brug af for tiden.

Der har da også allerede været skrevet om, at Bendtner allerede denne sommer kan være på vej væk fra klubben, der har den tidligere Brøndby-spiller Mike Jensen som anfører.

Selv for Norges største klub er 15 millioner kroner et ret stort beløb at skulle spare væk i budgettet, så det bliver spændende at se, om det sportslige niveau som Norges bedste klub kan opretholdes.

Efter en katastrofal sæsonstart har Rosenborg vundet de to seneste ligakampe. Det har dog kun bragt holdet op på 12 point for 10 kampe, hvilket er ti point færre end både Molde og Odd Ballklubb. Odd har endda spillet en kamp mindre.

