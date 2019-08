Det er efterhånden længe siden, man har set noget til Nicklas Bendtner i Rosenborg.

Og det ser ikke ud til at ændre sig.

»Det er ret afklaret, at han orienterer sig mod en ny klub. Han har fået lidt fri til at udforske de muligheder, han har,« siger Stig-Inge Bjørnebye til Adresseavisen:

»Det er afklaret internt, mellem os og Nicklas. Vi arbejder godt sammen for at finde den bedst mulige løsning.«

Nicklas Bendtner har efterhånden ikke været på træningsbanen i den norske klub siden juni, og allerede 11. juli gav klubben besked om, at han havde fået fri. Siden har han holdt ferie i blandt andet Italien, mens han også har været i København.

Ifølge Adresseavisen var den danske fodboldspiller dog i Trondheim i denne uge, uden at han altså trænede med holdkammeraterne.

Sagen omkring Nicklas Bendtner eksploderede i maj, da det kom frem, at flere spillere i klubben havde gjort oprør mod ham. Herefter slog den sportslige ledelse fast, at han var færdig i klubben. Og skulle væk denne sommer.

Det er altså endnu ikke sket.

Adresseavisen skriver nu, at det også handler om at finde en økonomisk løsning, der gør alle parter tilfredse.

Nicklas Bendtners kontrakt udløber ved årsskiftet, og mediet skriver, at der muligvis kan ligge en bonus i den for ham ved at fuldføre den. Fordi det omvendt hele tiden har været planen, at han skulle sælges.

Samtidig hæver den danske angriber en voldsom løn, så derfor kan Rosenborg også have en interesse i at skille sig af med Nicklas Bendtner nu - og uden at forlange nogen særlig overgangssum. Skriver mediet.

Og der er interesse.

»Vi har fået ganske mange henvendelser på Nicklas i samtlige vinduer. Også denne gang,« siger Stig-Inge Bjørnebye, der dog ikke vil kommentere på, om klubben har fået et reelt bud.

Efter en rædderlig sæsonstart har Rosenborg fået vendt tingene på hovedet og spiller nu både fin fodbold - og vinder kampe.

I forbindelse med torsdagens Europa League-kamp mod Bate Borisov blev træner Eirik Horneland spurgt til ind til Nicklas Bendtner på en pressekonference.

»Det har vi snakket om så mange gange, så den vej går vi ikke i dag,« lød hans svar.

Den danske angriber har ikke spillet en kamp for den norske klub siden 28. april, hvor det blev til et 0-3-nederlag mod Molde.