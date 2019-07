Han vandrer i bjerge og nyder solen, mens holdkammeraterne er i fuld gang med sæsonen.

For Nicklas Bendtner har det sidste stykke tid tilbragt dagene i Italien med kæresten på sommerferie. Langt væk fra Norge og Rosenborg, hvor klubben så sent som onsdag spillede kamp.

I den norske klub er de dog yderst sparsomme med oplysningerne om den danske angriber.

»Han har fået fri.«

Sådan siger klubbens sportsdirektør, Stig Inge Bjørnebye, til Adresseavisen. Mere ønsker han ikke at sige om Nicklas Bendtner, der ikke har været til træning i to uger, skriver avisen. Bjørnebye ønsker heller ikke at kommentere på, hvor længe danskeren har fået fri, eller om han overhovedet kommer tilbage til Lerkendal.

Tilbage i slutningen af maj lød det, at Nicklas Bendtner, der kom til det norske i 2017, er færdig i klubben, hvor han ellers startede så godt.

»Nicklas går til sommer,« sagde Stig Inge Bjørnebye dengang om angriberen, der ikke selv har ønsket at tale med medierne de sidste par måneder.

Udmeldingen kom efter en tid, hvor der var mange spekulationer om Nicklas Bendtner.

Den 31-årige angriber var gået fra at være fast mand til indskifter til slet ikke at spille og være udeladt fra Rosenborgs kamptrup. Nu er han så slet ikke en del af den trup, der træner i det norske, og de sidste par uger har han brugt med kæresten Philine Roepstorff.

De to fejrede årsdag i sidste uge, hvilket du kan læse mere om her.

Det er ikke den første ferie, han har fået tildelt, for også i juni fik danskeren nogle ekstra fridage, mens resten af Rosenborg-mandskabet trænede løs.

Hvad fodboldfremtiden bringer, og i hvilken klub, Bendtner skal spille i, er der ikke afklaring omkring endnu. Kontrakten med Rosenborg udløber til vinter.