Det er lige nu sparsomt med spilletid til Nicklas Bendtner.

Og meget kunne tyde på, at den danske angriber bliver solgt i sommerens transfervindue.

I pausen under lørdagens kamp blev det indikeret af Rosenborg-bestyrelsesformanden Ivar Koteng, der udtalte sig om Bendtner. Koteng lagde i hvert fald ikke skjul på, at et sommersalg kan komme på tale.

»Vi ved aldrig hvordan, det udvikler sig. Men der er nok en sandsynlighed for det. Vi sælger spillere i hvert vindue, og dette er det sidste for Bendtner,« sagde han til NRK skriver Adresseavisen.

Lørdag formiddag kom det frem, at Nicklas Bendtner ikke var en del af Eirik Hornelands trup til kampen mod Lillestrøm. Ikke fordi han var skadet, men han var umiddelbart bare udeladt.

Noget, Rosenborg-træneren kommenterede på inden opgøret.

»Vi besluttede, at det var den rigtige trup at tage til Åråsen med. Det styrer vi,« sagde Eirik Horneland til Eurosport.

Tidligere har flere eksperter ikke været blege for at spå, at den manglende spilletid til Nicklas Bendtner betyder, at han nok er færdig i den norske klub.

»Med nul spilleminutter den sidste uge tyder det på, at Bendtner ikke har nogen fremtid på Hornelands Rosenborg-hold. Han var heller ikke med i pokalkampen mod Rørvik,« skrev Adresseavisens fodboldkommentator Birger Løfaldli efter sidste weekends kamp.

Her sad Nicklas Bendtner på bænken under hele opgøret, men ikke engang der var han altså at finde mod Lillestrøm.

Lørdagens kamp endte 1-1, og det var Mike Jensen, der var redningsmand for Rosenborg, da han udlignede efter en time af opgøret.

