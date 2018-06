Danskeren spiller så godt, at det kan blive nødvendigt at gemme ham væk for andre klubber, siger Ingebrigtsen.

Trondheim. Rosenborgs træner, Kåre Ingebrigtsen, er rigtig godt tilfreds med Nicklas Bendtner efter den norske klubs 3-0-sejr over Vålerenga i Eliteserien søndag.

Her viste Bendtner målfarlighed, da han var impliceret i flere scoringer for sit hold.

Den 30-årige dansker var med i det første mål til 1-0, og han scorede også målet til 3-0 efter 54 minutter på et straffespark.

Kåre Ingebrigtsen fremhæver Bendtner, som blev vraget til den danske trup til VM i Rusland, som kampens helt store spiller.

- Bendtner betyder enormt meget for ethvert hold. Han har virkelig været en leder for spillergruppen. Det er synd, at han ikke får flere mål end det ene med sig i dag, siger Ingebrigtsen til den norske tv-kanal MAX ifølge VG.

- Han er en klassespiller både under træning og i dag (søndag, red.). Fortsætter han som i dag, må jeg låse ham inde, tilføjer han smilende med henvisning til andre klubber, der måtte være interesseret i den danske angriber.

Selv kalder Nicklas Bendtner Rosenborgs indsats mod Vålerenga "fantastisk".

- Vi kunne allerede mærke i onsdags, at det her ville blive godt. Vi kunne mærke, at stemningen i omklædningsrummet var en anden efter ferien, siger Bendtner til MAX ifølge VG.

- Ferien har været god for os. De fleste af os er nok enige om, at det ikke var godt nok. Når du spiller for Rosenborg, skal det være 100 procent.

Med sejren over Vålerenga avancerede Rosenborgs mestre til andenpladsen i ligaen med 27 point for en kamp mere end Brann, der topper med 31 point.

