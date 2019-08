Mens Rosenborg tager højde for tirsdagens enormt vigtige tredjerunde-kamp i Champions League-kvalifikationen, er Bendtner muligvis i færd med at finde en ny arbejdsgiver.

Ifølge rapporter i italienske medier skulle Serie C-klubben Reggina være blandt de klubber, som er ude efter den danske angriber.

Nicklas Bendter har i lang tid været rygtet væk for Rosenborg i dette transfervindue, og nu ser det endelig ud til, at der sker noget, der kunne pege i retning af et snarligt skifte.

Sportschef i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye oplyser til VG, at 31-årige Nicklas Bendtner nu overvejer flere kontrakttilbud fra interessante klubber.

Nicklas Bendtner skal videre fra Rosenborg. Måske til Italien? Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Nicklas Bendtner skal videre fra Rosenborg. Måske til Italien? Foto: TERJE PEDERSEN

Det betyder, at den danske Rosenborg-karriere snart kan være forbi, også formelt:

»Vi arbejder på et skifte. Han overvejer nu nogle konkrete muligheder. Han bruger lidt tid på det. Vi har haft en tæt dialog hele vejen senest i dag. Vi arbejder på at finde en løsning,« siger Rosenborgs sportschef hos VG.

Ifølge sportschefen er dialogen mellem klubben og Nicklas Bendter rigtig god:

»Vi har tæt kontakt, og det er en god dialog,« siger Bjørnebye.

Den danske holdkammerat til Nicklas Bendtner i Rosenborg Mike Jensen var ikke meget for at tale om Bendtner. Foto: LEE SMITH Vis mere Den danske holdkammerat til Nicklas Bendtner i Rosenborg Mike Jensen var ikke meget for at tale om Bendtner. Foto: LEE SMITH

Den danske holdkammerat og kaptajn i Rosenborg, Mike Jensen, blev også spurgt ind til situationen omkring Nicklas Bendtner, men han havde ikke lyst til at besvare spørgsmål om holdkammeraten på mandagens pressekonference:

»Det må vi tage en anden dag,« svarede han til VG.

Rosenborg møder Maribor i returopgøret i Champions League i tredje runde af Champions League-kvalifikationen.

Rosenborg vandt det første opgør med 3-1.