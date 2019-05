Nicklas Bendtner forlader Rosenborg i denne sommers transfervindue.

Det sker efter en længere periode, hvor danskeren ikke har været en del af kamptruppen hos de norske mestre.

Det bekræfter Rosenborgs sportschef Stig Inge Bjørnebye over for norske Dagbladet torsdag aften.

Nicklas Bendtner var ikke med til Rosenborg-træning torsdag med begrundelsen om, at han var syg.

Senere samme aften har mediet så fået en kort uddybning fra sportschefen.

»Nicklas går til sommer.«

Meldingen om Bendtners kommende farvel til Rosenborg kommer efter længere tids spekulationer omkring den danske angribers fremtid.

Den 31-årige angriber er gået fra at være fast mand til en plads som indskifter, for siden hen slet ikke at spille og på det seneste være helt udeladt fra Rosenborgs kamptrup.

Torsdag var det så den lokale Trondheim-avis Adresseavisen, der følger Rosenborg tæt, der berettede om 'sandheden bag Bendtners manglende spilletid'.

Det skulle dreje sig om flere ting.

Flere centale kilder i Rosenborg siger, ifølge Adresseavisen, at en stor portion af spillertruppen har været utilfredse med længere tids særbehandling af Nicklas Bendtner.

Det handler blandt andet om, at Bendtner ikke blev tvunget til at spille i Adidas-støvler, som resten af spillertruppen gjorde som følge af en samarbejdsaftale med støvlemærket.

Derudover skulle den tidligere træner, Kåre Ingebrigtsen, ifølge spillertruppen have indrettet sin spillestil efter Bendtner.

Det hele kulminerede den 24. marts med ved en Rosenborg-træning, hvor Bendtners indsats skulle have været under all kritik, og flere af spillerne udvandrede fra træning.

