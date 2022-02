De blev kærester, da de var 16 år. Men der gik ikke lang tid, før Coleen Rooney kunne se sin kæreste på forsiderne.

Og det var ikke for hans store præstationer på fodboldbanen.

Tiden skal skrues tilbage til 2002. Her kom det første gang frem, at Wayne Rooney havde været sammen med prostituerede, mens han var i et forhold.

I 2004 skete det igen. Han havde været sammen med den prostituerede Charlotte Glover og to andre. Og mens Coleen Rooney var gravid med sønnen Kai i 2008, havde han været utro endnu engang.

Og hver gang har Coleen Rooney stået overfor en stor og vigtig beslutning. Skulle hun arbejde for sit forhold, eller skulle hun pakke sine ting og forlade manden, der igen havde trådt ved siden af?

»Når du skal tage de beslutninger, er du nødt til at fokusere på, hvad du selv vil, og ikke hvad andre synes, for så mange mennesker siger forskellige ting. 'Hvorfor finder hun dog sammen med ham igen?'«

Sådan fortæller Coleen Rooney i tv-dokumentaren 'Rooney', som parret har lavet. Og hun fortæller, at mange af mandens dårlige beslutninger er blevet taget, som følge af at han har drukket alkohol.

Da den første utroskab fandt sted var de unge, og hun fortæller også, at Wayne Rooney havde venner, der ikke var gode for ham, når der kom alkohol indenbords. Noget, der drev ham til at tage 'dårlige beslutninger', fortæller de begge to. Men i stedet for at gå valgte Coleen Rooney dog at kæmpe for sit forhold.

Britain Boxing - Anthony Crolla v Jorge Linares WBA & WBC Diamond Lightweight Title's - Manchester Arena - 24/9/16 Manchester United's Wayne Rooney and wife Coleen watch the action Action Images via Reuters / Peter Cziborra Livepic EDITORIAL USE ONLY. Foto: Peter Cziborra Vis mere Britain Boxing - Anthony Crolla v Jorge Linares WBA & WBC Diamond Lightweight Title's - Manchester Arena - 24/9/16 Manchester United's Wayne Rooney and wife Coleen watch the action Action Images via Reuters / Peter Cziborra Livepic EDITORIAL USE ONLY. Foto: Peter Cziborra

»Jeg lytter selvfølgelig til de mennesker, der betyder noget for mig. Min mor og min far, der altid ser det positive. Der er ikke noget, vi ikke kan løse, sådan tænker jeg i alle situationer – lad os sætte os og se, hvad vi kan gøre, og om vi kan få det til at fungere? Og det har vi gjort. Vi er ikke de der lovey-dovey-typer alligevel, vi elsker at grine og arbejder godt sammen.«

Coleen Rooney indrømmer dog også, at en del af grunden til, hun tilgav Wayne Rooney og blev med ham var parrets børn, så de ikke kom i klemme. Men de elsker også stadig hinanden, og derfor har hun valgt at leve med det.

Da hun bliver spurgt til, om hun har tilgivet sin mand, svarer hun, at de er kommet videre i deres liv.

»Livet går videre, og jeg er kommet videre. Hans opførsel? Nej. Det er uacceptabelt. Tilgivelse er en anden sag. Det han har gjort er uacceptabelt, men det er sket og skete på et tidspunkt, hvor vi var et andet sted i vores liv. Men vi er kommet videre. Jeg tilgiver ham, men det var uacceptabelt. Hvis det bliver bragt op, taler vi om det – som vi gør nu. Jeg har ikke den vrede, som jeg havde dengang,« siger Coleen Rooney.

Hun fortæller, at hun føler sig heldig, at de begge havde styrken til at arbejde sig igennem krisen – for det var hårdt og bestemt ikke let. Men det er lykkedes.

Parret blev gift i 2008, og de har i dag fire sønner – Kai, Klay, Kit og Cass.

Rooney er den, der har scoret flest mål i det engelske fodboldlandsholds historie med 53 af slagsen i 120 landskampe.

Hans karrieres storhedstid var i Manchester United, hvor han spillede i 13 år, inden han skiftede til Everton.