Han har tidligere været meget glad for at feste. Og det må Wayne Rooney sådan set også godt stadigvæk. Men det er med strenge regler.

Spilleregler, som hans kone Coleen har sat op. For hun er træt af skandaler, skriver The Sun.

Det betyder, at skal Wayne Rooney i byen, skal han ledsages af en, Coleen Rooney stoler på – og her tæller fodboldstjernens venner ikke med.

»Alkohol har været et centralt emne, hver gang de har ramt muren. Han ved, der sker dårlige ting, når han er fuld. Han mister kontrollen og tager forfærdelige beslutninger,« siger en kilde tæt på parret til det engelske medie.

Wayne Rooney har tidligere været involveret i flere skandaler. Da Coleen Rooney var gravid med parrets første barn, kom flere utroskabsskandaler frem i lyset.

Blandt andet kom det frem, at Wayne Rooney i 2009 havde været utro med endnu en prostitueret, Jenny Thompson, blot en måned inden Coleen Rooney fødte sønnen Kai.

Han skulle også have betalt for en trekant med Helen Wood, der i maj 2019 stod frem og delte detaljer om den nat.

Parret blev kærester, da de var 16 år, og gift i 2008, da Coleen Rooney var 23 år gammel. Hun har i en dokumentar om parret, der netop er udkommet, udtalt, at det 'er tilgivet, men at det er uacceptabelt'. Og så gør hun altså sit for, at Wayne Rooney ikke kommer til at kvaje sig igen.

»Coleen stoler ikke på ham og de mennesker, han går ud med, især ikke når der er alkohol involveret. Hun ser ham som et barn, der skal holdes i kort snor,« siger kilden til The Sun.

Netop alkohol er noget, Wayne Rooney taler om i dokumentaren. Her fortæller han ærligt, at han kæmpede med 'ekstrem druk', fordi han led af angst og havde svært ved at håndtere det pres, der ramte ham, da han blev en verdenskendt fodboldstjerne.

Rooney er den, der har scoret flest mål i det engelske fodboldlandsholds historie med 53 af slagsen i 120 landskampe. Hans karrieres storhedstid var i Manchester United, hvor han spillede i 13 år, inden han skiftede til Everton.