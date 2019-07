Nu siger hun undskyld.

»Jeg er ked af det på Coleens vegne. Hun fortjente intet af det,« siger Helen Wood, som er den tidligere prostituerede, der havde en havde en trekant med fodboldstjernen Wayne Rooney og en af sine escortkolleger tilbage i 2010.

Nu er Wood altså ude med en dybfølt undskyldning til Wayne Rooneys kone, Coleen Rooney, hvor hun samtidig beder folk om at lade hende være.

Og det gør hun, fordi hun er blevet klogere med årene, siger hun til Mirror.

Her ses Wayne Rooney og hans kone Coleen sammen. Foto: Peter Cziborra Vis mere Her ses Wayne Rooney og hans kone Coleen sammen. Foto: Peter Cziborra

Wayne Rooney havde sig en fornøjelig tid forud for VM-slutrunden i Sydafrika.

For selvom hans kone var gravid med parrets første barn hjemme i England, så blev fristelsen for stor for den daværende landsholdsspiller, da han fik tilbudt en fræk trekant med to prostituerede.

Efter den hede nat endte Helen Wood med at sælge historien for mere end 300.000 kroner til de britiske tabloidaviser. Men i dag har hun ændret syn på sin opførsel.

»Jeg havde en virkelig dårlig holdning omkring det. Jeg plejede at sige, 'hvis hun vil blive hos ham, er det hendes egen skyld,'« siger Helen Wood og fortsætter:

England's striker Wayne Rooney gestures to United States' goalkeeper Brad Guzan after the final whistle during the international friendly football match between England and the United States at Wembley stadium in north London on November 15, 2018. (Photo by Ian KINGTON / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Foto: IAN KINGTON Vis mere England's striker Wayne Rooney gestures to United States' goalkeeper Brad Guzan after the final whistle during the international friendly football match between England and the United States at Wembley stadium in north London on November 15, 2018. (Photo by Ian KINGTON / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Foto: IAN KINGTON

»Nu er jeg ældre, og hun er bare en mor, der vil være sammen med sine børn. Folk skal lade hende være,« siger hun.

Men selvom utroskaben tog hårdt på Rooney-familien, så mener Wood, at det faktisk har været endnu hårdere for hende.

»Jeg bliver hver dag mindet om Wayne, og at jeg engang har været prostitueret,« siger hun.

Hun understreger dog, at det aldrig var meningen at ødelægge Rooney-familien og hendes eget liv for en enkelt nat.