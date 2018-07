Wayne Rooney kom ind fra bænken og var med i opspillet til to mål i 3-1-sejr for sin nye klub DC United.

Washington. Wayne Rooney fik lørdag en god start på sit amerikanske eventyr, da han i Washington debuterede for sin nye klub, DC United, i den bedste amerikanske fodboldrække, MLS.

Den 32-årige englænder startede på bænken, men kom ind i det 58. minut og var med i opspillet til to af hjemmeholdets mål i 3-1-sejren over Vancouver Whitecaps.

Den tidligere Manchester United-stjerne underskrev tirsdag en kontrakt med DC United på tre et halvt år.

Og forventningerne var store blandt tilskuerne på DC Uniteds nye hjemmebanestadion, Audi Field.

Således bar en stor del af tilhængerne Wayne Rooneys trøje, og englænderen blev modtaget med hyldest allerede under opvarmningen til kampen.

Hjemmeholdet begyndte bedst i lørdagens kamp og kom foran efter 27 minutter på et mål af argentineren Yamil Asad.

Ti minutter inde i anden halvleg begyndte tilskuerne at blive utålmodige og krævede Rooney på banen.

Kort efter valgte træner Ben Olsen at sende sit engelske stjernefrø i aktion til stor jubel fra de godt 20.000 tilskuere.

Ti minutter senere var Wayne Rooney med i opspillet til Paul Arriolas mål til 2-0.

Og kort efter var den tidligere landsholdsangriber tæt på at gøre det til 3-0 med et giftigt forsøg på hovedstød. Bolden blev dog vippet uden for rammen af Vancouver-målmand Brian Rowe.

Men få øjeblikke efter kom Rooney igen i fokus, da han satte Paul Arriola i scene til 3-0-scoringen med en flot aflevering.

Vancouver fik reduceret i dommerens overtid, men det kunne ikke ødelægge stemningen på det næsten fyldte Audi Field i Washington.

/ritzau/AFP