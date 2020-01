Fodboldspillere på Wayne Rooneys niveau har virkelig mange penge, men ikke desto mindre har han været på jagt efter flere af 'den nemme slags'.

Som så mange andre dødelige er han tidligere i karrieren faldet i fælden med at gamble om penge, og nu taler han ud om sit daværende problem.

Emnet bliver diskuteret, fordi Wayne Rooney i sin nye klub Derby har fået nummer 32 på ryggen, og der bliver spekuleret i, at han har netop det nummer, fordi klubbens hovedsponsor på trøjen er bettingvirksomheden Bet32.

Det er selvsamme Bet32, der i forbindelse med en kampagne for kontrol af spillelysten og risikoen ved iveren efter nemtjente penge har interviewet ham om sin fortid, hvor han ifølge eget udsagn kom ud af kontrol på grund af kedsomhed.

»Men jeg har lært af mine fejl. Jeg var en ung gut, som pludselig kom til mange penge. Når du skal spille udekamp med Manchester United, er du på hotel, og det samme er du med det engelske landshold i syv til 10 dage,« siger Wayne Rooney og tilføjer:

»Du keder dig og skal have tiden til at gå. På det tidspunkt var gambling en af måderne. Det var nemt at placere bets på min telefon. Det føltes ikke som rigtige penge. Det var ikke sådan, at jeg var nødt til at gå ind hos en bookmaker sådan fysisk og skulle spille på noget med en øvre grænse.«

»Og før du ser dig om, har du tabt ret meget, og du opdager ikke beløbet på det givne tidspunkt. Jeg vandt i starten og troede, det var nemme penge. Du bliver suget ind i det, og jeg endte med at tabe.«

»Så prøvede jeg at vinde mine penge tilbage. Du er der for at vinde for dit land, og når du taber penge, som jeg gjorde, får det indflydelse. Heldigvis kom jeg igennem det og gamblede ikke igen. Hvis du fortsætter med at spille, taber du mere. Det er dér, du kan blive suget ind i en dårlig situation.«

Selv Storbritanniens nye sportsminister, Nigel Adams, har udtrykt stor kritik af Rooneys rygnummer.

»Jeg forstår virkelig godt bekymringerne. Trøjenummeret 32 er meget snu gjort af Derby. Jeg vil spørge dem om at kigge indad og tænke på den påvirkning, gambling kan have på nogle dele af samfundet, især den skrøbelige og unge del af befolkningen. De har et socialt ansvar for at være modne og voksne,« har Nigel Adams sagt til The Guardian.

Wayne Rooney tjener angiveligt lige i underkanten af 800.000 kroner om ugen i Derby.

Den 33-årige angriber har fået en kontrakt på halvandet år med option på yderligere et år i sin nye klub.