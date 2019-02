Wayne Rooney synes, at Ole Gunnar Solskjær fortjener chancen som fast Manchester United-træner.

Manchester Uniteds midlertidige træner, Ole Gunnar Solskjær, fortjener chancen som fast træner for klubben.

Det mener tidligere United-anfører Wayne Rooney.

- Det vil være godt at se Ole Gunnar fortsætte ad denne vej og få et forsøg med jobbet på permanent basis, siger han til CNN World Sport ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De to har tidligere spillet sammen i United, hvor Solskjær spillede fra 1996 til 2007, mens Rooney spillede i klubben fra 2004 til 2017.

Solskjær har tidligere fortalt, at han har modtaget råd fra Rooney, da han lige var startet som træner i United. Solskjær startede 19. december sidste år som erstatning for den fyrede José Mourinho.

Hvis ikke United vælger nordmanden, så har Rooney et andet bud.

- Hvis klubben vil vælge en fra et andet sted, så synes jeg, at Pochettino vil være den rigtige mand, siger Rooney.

Han henviser til Tottenham-manageren Mauricio Pochettino, der er blevet sat i forbindelse med United af flere eksperter.

Solskjær har fået en forrygende start som træner for klubben, hvor det er blevet til otte sejre i hans første otte kampe i spidsen for holdet. Så god en start har ingen af de tidligere United-trænere fået.

Nordmanden har ikke lagt skjul på, at han selv ønsker at blive permanent træner for United, hvor han kom til fra norske Molde FK.

/ritzau/