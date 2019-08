Angriberen Wayne Rooney blev udvist for DC United, som tabte 1-2 hjemme til New York Red Bulls i MLS.

Et rødt kort betød, at Wayne Rooney måtte forlade banen og senere se sit hold, DC United, tabe 1-2 hjemme til New York Red Bulls i MLS.

Det var anden gang, at Rooney fik et rødt kort i MLS-karrieren, begge udvisninger er faldet i denne sæson.

Sæsonen er den sidste for Rooney i USA, da angriberen til nytår skifter til Derby i den næstbedste engelske fodboldrække, hvor han planlægger at indlede en karriere som træner på længere sigt.

Rooney blev udvist efter 24 minutter, da han med albuen løftet kom for hårdt ind i modspilleren Cristian Casseres Jr. ved et hjørnespark til New York Red Bulls.

Efter hjælp fra videodommersystemet VAR valgte dommer Ismael Elfath at sende Rooney ud.

På det tidspunkt var DC United allerede bagud 0-1 på et mål af udeholdets Kaku efter seks minutter.

To gule kort i slutningen af første halvleg til Amro Tarek betød, at holdene spillede ti mod ti i hele anden halvleg.

DC United-angriberen Ola Kamara udlignede til 1-1 ti minutter inde i anden halvleg på et fremragende langskud.

New York Red Bulls blev fire minutter senere tildelt et kontroversielt straffespark, som Daniel Royer omsatte til slutresultatet 2-1.

I en af de øvrige MLS-kampe vandt topholdet Los Angeles FC 4-0 hjemme over San Jose Earthquakes.

Ligatopscorer Carlos Vela scorede to mål i kampen for Los Angeles FC - heraf et mindeværdigt 2-0-mål efter en underholdende dribletur.

26 mål i MLS er Vela oppe på i denne sæson. Rooney er noteret for 11 ligamål.

