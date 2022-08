Lyt til artiklen

Manchester United-fans verden over befinder sig lige nu i lidt af et mareridt.

For på grund af den engelske storklubs spillemæssige tilstand og dårlige sæsonstart er der nemlig ikke ret meget at juble af hos 'De Røde Djævle' for tiden.

Selv flere af klubbens legender har den seneste tid været ude at kritisere det United-projekt, der går på banen i øjeblikket.

Og den seneste til at stille sig i køen af kritikere er den tidligere angrebsstjerne Wayne Rooney, som i en klumme i The Sunday Times ikke ligefrem holder igen, når han skal beskrive United-holdets tilstand.

Wayne Rooney. Foto: Alex Brandon Vis mere Wayne Rooney. Foto: Alex Brandon

»Hvis det var sket på ét af de United-hold, jeg spillede på, så tror jeg, at både fans, journalister og alle andre ville have været chokeret, men det er folk bare ikke med det her hold. Det er det, der bekymrer mig mest, at resultaterne eller præstationerne ikke overrasker mig,« skriver han blandt andet.

To nederlag i to kampe, hvoraf det seneste endte med en 0-4-ydmygelse til Thomas Frank og Brentford, har fået storklubbens fans helt op i det røde felt.

Og derfor tog klubbens nye træner, Erik ten Hag, da også tidligere på ugen konsekvensen af den dårlige sæsonstart og beordrede United-spillerne til at gennemføre en ekstra løbetræning.

Netop den beslutning viser da også, at den hollandske træner allerede er presset i sit nye job, mener Wayne Rooney. Men der skal meget mere drastiske tiltag til, før den spillemæssige krise bliver vendt, skriver klublegenden videre:

Christian Eriksen under 0-4-nederlaget til Brentford. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Christian Eriksen under 0-4-nederlaget til Brentford. Foto: JOHN SIBLEY

»Spillerne er følelsesløse. De har ingen karakter og intet hjertet i det her hold. Jeg ser en gruppe spillere, der slår ud med armene og bebrejder hinanden, hvorefter de undskylder over for fansene. Stop med det! Fansene vil bare have, at de arbejder hårdt og tager ansvar i 90 minutter.«

Ikke engang tilgangen af den danske stjerne Christian Eriksen samt den brasilianske midtbanespiller Casemiros snarlige ankomst kan få Wayne Rooney til at se positivt på storklubbens fremtid.

»De to spillere minder meget om hinanden, og de har været gode spillere, men kommer de virkelig til at hjælpe klubben med at bevæge sig fremad?« lyder det videre i den tidligere angribers klumme.

Manchester United ligger i skrivende stund på næstsidstepladsen i Premier League med nul point efter to kampe.

Mandag aften venter så en svær hjemmekamp mod mægtige Liverpool.