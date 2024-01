Fodboldbranchen er benhård.

Det mærker Wayne Rooney på egen hud, efter han tirsdag fik sparket som manager i Championship-klubben Birmingham.

Manchester United-legenden fik kun 13 uger i spidsen for klubben fra den næstbedste engelske række, hvor han var ved roret i 15 kampe.

»Personligt vil det tage mig noget tid at komme over det,« skriver Wayne Rooney i et opslag på Instagram, som du kan se i bunden af artiklen.

Wayne Rooney har tidligere været cheftræner i amerikanske DC United og Derby.

»Fodbold er branche, hvor resultater er alt – og jeg erkender, at de ikke har været, som jeg ville have dem. Men tid er det mest værdifulde, en træner kræver, og jeg tror ikke på, at 13 uger var nok til gennemføre de nødvendige ændringer.«

Rooney fik cirka tre måneder i klubben, hvor det blev til to sejre i perioden. I den tid er Birmingham gået fra at ligge nummer seks til nummer 20.

Wayne Rooney oplyser også, at han nu kommer til at fokusere på sin familie, inden han tager hul på et nyt eventyr som fodboldtræner.