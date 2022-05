De har været en del af et stort drama i High Court i London de sidste uger.

Men da de sidste beviser skulle fremføres torsdag, var Coleen Rooney og Wayne Rooney pludselig væk.

Det betød, at Rebekah Vardy ikke havde selskab af den anden fodboldkone, da der torsdag skulle fremføres de sidste beviser i den sag, der har kørt siden 2019.

Her skrev Coleen Rooney et opslag på de sociale medier hvori hun anklagede Rebekah Vardy for at have lækket historier om hende til pressen. Noget, Vardy hele tiden har nægtet, og siden har sagen kørt mellem de to.

Torsdag var sidste dag, men Rooney-parret dukkede aldrig op. Årsagen er, at de har valgt at flyve til Dubai for at holde sommerferie, skriver engelske medier herunder Daily Mail.

»Det har været en lang og frygtelig proces for både Wayne og Coleen, og de ville ikke skuffe deres børn,« siger en kilde til Daily Mail.

Det engelske medie har desuden billeder af parret i lufthavnen i Manchester, som de fløj fra tidligere på formiddagen, alt imens Coleen Rooneys advokat David Sherborne havde ordet i High Court.

Her fortalte han, at Rooney-parret ikke ville deltage, fordi de 'havde en rejse planlagt for længe siden'.

Parret, der blev gift tilbage i 2008, har ellers deltaget alle dage og har også begge siddet i vidneskranken for at afgive forklaring.

Oprindeligt skulle sagen ifølge de engelske medier være sluttet onsdag, men der var altså brug for ekstra tid, så advokaterne kunne fremføre de sidste argumenter.

Det forventes, at sagen vil koste de to fodboldfruer knap ni millioner kroner tilsammen i advokatsalær.