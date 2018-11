Wayne Rooney spillede torsdag sin 120. og sidste landskamp for England, da han blev skiftet ind mod USA.

En æra inden for engelsk landsholdsfodbold er forbi.

Wayne Rooney spillede torsdag sin sidste kamp på det engelske landshold, da han blev skiftet ind efter lidt under en times spil i venskabskampen mod USA, som England vandt 3-0.

Det var Rooneys 120. optræden for England, efter at han debuterede som 17-årig tilbage i februar 2003.

- At være tilbage på Wembley foran de engelske fans, der gav mig en fantastisk modtagelse, var et øjeblik, jeg vil huske, siger Rooney til Sky Sports.

Den 33-årige englænder var torsdag tilbage på landsholdet for første gang i to år, udtaget netop fordi landstræner Gareth Southgate synes, at Rooney skulle hyldes en sidste gang på landsholdet.

En beslutning, der har skabt debat i britiske medier, hvor mange har ment, at en yngre spiller havde haft mere gavn af at være på landsholdet.

- Jeg ved, at det er første gang, dette er sket, og jeg ved, alle har nydt det, siger Wayne Rooney.

- Det har ikke fjernet fokus fra det, som Gareth og spillerne er i gang med, og om et par år er der forhåbentlig nogle af spillerne, der vil få den samme hyldest, for det de har opnået på landsholdet.

Englænderen har i sine 120 landskampe scoret 53 mål og deltaget i syv slutrunder.

