Tottenham-angriberen Harry Kane kommer i løbet af de næste år til at slå Wayne Rooneys målrekord, spår Rooney.

Den engelske måltyv Wayne Rooney, som er i sin fodboldkarrieres efterår, regner med, at Harry Kane overtager hans plads som den mest scorende engelske spiller gennem tiderne.

Det kan ske de næste "to til tre år", vurderer Rooney.

Rooney har scoret 53 gange for England i løbet af sin glorværdige karriere, hvor han har slået legenden Bobby Charltons rekord på 49 mål.

Men Rooney, som i øjeblikket spiller for den amerikanske klub DC United, inden han efter årsskiftet rykker til Derby i England, tror, at rekorden står for fald.

Han ser Kane slå ham af tronen.

Tottenham-angriberen har allerede 26 mål for England i en alder af 26 år og har været i fremragende målform i de seneste EM-kvalifikationskampe med blandt andet tre mål mod Bulgarien.

- Jeg tager aldrig mål for givet. Jeg elsker at score dem. Da jeg nåede 35 for England, kunne jeg mærke rekorden nærme sig, siger Rooney på sin podcast.

- Jeg tror ikke, at rekorden kommer til at stå i 50 år ligesom Bobby Charltons. Jeg tror, at Harry Kane tager den i løbet af de næste to til tre år. Han er en fantastisk målscorer, og hans statistik for England er fantastisk.

/ritzau/AFP