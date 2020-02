Nummer to på topscorerlisten i Superligaen hedder Ronnie Schwartz, og han har fået ny arbejdsgiver henover vinterpausen.

På transfervinduets sidste dag skiftede han fra Silkeborg til FC Midtjylland - og det var et skifte, som han gik langt for.

Den 30-årige angriber gik så langt, at han fortalte Silkeborg, at han var skadet på en træningslejr i Spanien.

Men det var han overhovedet ikke. Han ville bare ikke risikere at blive skadet, hvis nu FC Midtjylland skulle blive en realitet.

Ronnie Schwartz har lavet 12 mål i denne sæson. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Ronnie Schwartz har lavet 12 mål i denne sæson. Foto: Niels Christian Vilmann

Det fortæller Ronnie Schwartz i et interview med TV Midtvest. Men efter han havde løjet overfor Silkeborg, blev der stille fra FC Midtjylland.

Det betød, at den opdigtede skade i ryggen pludselig var væk dagen efter, og han mødte op til træning med resten af truppen.

Men på transfervinduets sidste dag, 31. januar, kom FC Midtjylland med et konkret tilbud, og klokken 21.15 var skiftet en realitet.

Og efter en masse snak, benægtelse overfor holdkammeraterne og et skuespil passede det angriberen godt:

»Nøj, det var en lettelse. Nu havde jeg vidst det i flere timer, uden at jeg kunne sige et eneste ord til nogen.«

Herefter sagde Ronnie Schwartz farvel til holdkammeraterne, inden han hoppede på en flyver fra Spanien til Dubai, hvor hans nye klub var på træningslejr.

Den målfarlige angriber fortæller til TV Midtvest, at han synes, at Silkeborg mangler ambitioner.

Han mener først, at klubben reagerer nu, hvor det ser ud til at være for sent i forhold til at undgå nedrykning.

Ronnie Schwartz blev FC Midtjylland-spiller på transfervinduets sidste dag. Foto: Henning Bagger Vis mere Ronnie Schwartz blev FC Midtjylland-spiller på transfervinduets sidste dag. Foto: Henning Bagger

30-årige Ronnie Schwartz har en helt anden opfattelse, når det kommer til FC Midtjylland.

Her synes han, at der er styr på tingene, mens intet overlades til tilfældighederne.

Han påpeger afsluttende i interviewet, at han holder meget af Silkeborg.

FC Midtjylland og Ronnie Schwartz indleder forårssæsonen om en uge, når de møder Lyngby på hjemmebane.