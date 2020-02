1,5 år i Silkeborg, og så sluttede historien hos de rødklædte for Ronnie Schwartz.

Kort inden transfervinduet smækkede i fredag 31. januar, blev det offentliggjort, at den 30-årige angriber skifter Silkeborgs trøje ud med den fra FC Midtjylland.

Skiftet til topholdet kom på Schwartz' egen opfordring, da han ikke kunne se sig selv fortsætte i Silkeborg, fortæller han i et ærligt interview med Midtjyllands Avis.

»Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har presset på overfor SIF for at få lov at skifte et halvt år før kontraktudløb, og jeg ville have svært ved at motivere mig selv til den opgave, SIF står overfor, hvis tilbuddet fra FC Midtjylland ikke var blevet til noget,« fortæller manden, der har scoret 40 mål i 50 kampe for Silkeborg.

Ronnie Schwartz scorede masser af mål i Silkeborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Ronnie Schwartz scorede masser af mål i Silkeborg. Foto: Henning Bagger

Silkeborg har overvintret på Superligaens sidsteplads, mens angriberens nye arbejdsgiver fører Superligaen med fire point ned til FCK på andenpladsen, og derfor går Schwartz til at kæmpe om guldmedaljer i stedet for at kæmpe for at undgå nedrykning.

Ronnie Schwartz havde kontraktudløb til sommer med Silkeborg, hvilket betyder at han frit har kunnet forhandle med klubber om et skifte til juli. Men så meldte FC Midtjylland sig på banen og sikrede sig Schwartz allerede nu.

I alt blev det til 1,5 år for Ronnie Schwartz i Sikelborg-trøjen.

Han har tidligere spillet i klubber som AaB, Randers, Brøndby, Sarpsborg og Guingamp.