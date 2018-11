15 minutter. Så kort tid var Cristiano Ronaldo på den eksklusive bar Scott’s sammen med kæresten Georgina Rodriguez på deres miniferie i London.

Men det var ingen hindring for, at fodboldsuperstjernen kunne nå at bruge en mindre formue på to flasker eksklusiv vin. Hele 225.000 kroner lød regningen på for forfriskningerne på baren.

Det er avisen The Sun, som beretter, at Ronaldo lagde ud med at bestille en Richebourg Grand Cru - verdens dyreste vin - til den nette sum af 150.000 kroner.

Dernæst gik den 33-årige portugiser og hans kæreste og to venner ned i kadance med en 1982 Pomerol Petrus, som de måtte nøjes med at punge 75.000 kroner ud for.

Ifølge en kilde, som var til stede den pågældende aften tidligere på ugen, som avisen har talt med, var Ronaldos vinkøb det store samtaleemne på baren.

Den anden flaske, den 'billige', nåede parret og deres lille følge ikke at drikke færdig, men humøret var i top, og Ronaldo virkede afslappet – også selvom regningen var gigantisk, skriver The Sun.

Ronaldo og Georgina Rodriguez var på kæreste-bytur for at markere fodboldstjernens datter, Alana Martinas, fødselsdag.

Efter den ekstravagante vin-seance på baren Scott’s smuttede parret videre til 02 Arena for at overvære tennisstjernen Novak Djokovic mod John Isner i ATP-tennisfinalen i London.

Cristiano Ronaldo med kæreste og ældste-søn til tennis i London. Vis mere Cristiano Ronaldo med kæreste og ældste-søn til tennis i London.

Ronaldo og frue boede i de dage, de var i London, på luksuhotellet Bulgari Hotel i Knightsbridge, hvor værelser koster 90.000 kroner per nat, ifølge The Sun.

Cristiano Ronaldo, som er under anklage i en voldtægtssag, er blevet fritaget fra landsholdstjeneste med Portugal i den igangværende landskampspause, hvorfor han har rigeligt med tid til at boltre sig med kæreste og børn i disse dage.

Først den 24. november skal han i aktion igen for sin italienske klub, Juventus, når SPAL venter i Serie A.

