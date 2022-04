Cristiano Ronaldo har i de seneste uger været udskældt og i fokus.

Der har været historien om den telefon, han slog ud af hånden på en fan, og han har også kunnet se, at han trods sin store status er en af de spillere, den nok kommende Manchester United-træner Erik ten Hag ikke ønsker.

Men når han kigger på bankbogen i de kommende dage, kan han nok ikke lade være med at smile alligevel.

For da han lørdag scorede hattrick i 3-2-sejren over Norwich, ramte han nogle helt specielle tal i sin kontrakt.

Med sit hattrick nummer 60 (!) i karrieren kom den portugisiske angriber op på 21 sæsonscoringer, og det udløser en klausul, der er svimlende mange penge værd.

The Sun skriver, at han med scoring nummer 20 sikrede sig en bonus på hele 750.000 pund, det er over 6,5 millioner kroner.

Hattricket giver ham yderligere 100.000 pund, næsten en million kroner, og det får han også, hvis han laver flere hattricks.

De mange mål gør da også den 37-årige Ronaldo til topscorer i Manchester United, og hvis han som forventet slutter sæsonen med den titel, vil han få en million pund for æren. Altså cirka ni millioner kroner.

Sådan fortsætter det bare, hver gang han når en milepæl. Ved 30-målsmærket hedder bonussen omkring 25 millioner kroner.

Så kan man nok bedre forstå, hvorfor han skyder så ofte på mål.