Cristiano Ronaldo blev tirsdag testet positiv for coronavirus, og derfor er superstjernen nu i isolation.

Men coronavirus er det rene fup.

Det mener i hvert fald Katia Aveiro, der er Ronaldos søster. På Instagram har hun skrevet følgende.

»Hvis Cristiano Ronaldo er nødt til at få verden til at vågne op, så er jeg nødt til at sige, at denne portugiser virkelig er sendt fra Gud. Tak!!! Jeg tror, at tusindvis af mennesker har troet på pandemien, på testene og på de foranstaltninger, der er truffet – ligesom jeg har gjort,« skriver hun og fortsætter:

»Det her er det største fupnummer, jeg har set, siden jeg blev født.«

»Vær søde at åbne jeres øjne.«

Historien melder dog ikke noget om, hvorfor Cristiano Ronaldos søster mener, at det hele er et fupnummer.

35-årige Ronaldo er blevet testet positiv i den portugisiske landsholdslejr. Alle hans holdkammerater er efterfølgende blevet testet for coronavirus, men de er alle testet negative.

Portugal møder onsdag aften Sverige i Nations League – og den kamp må Ronaldo altså følge på tv'et på sit hotelværelse.