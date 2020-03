Der er godt nyt til Cristiano Ronaldo midt i corona-krisen.

Juventus-stjernens mor, Maria Dolores Aveiro, er nemlig blevet udskrevet fra hospitalet efter et slagtilfælde for næsten tre uger siden.

Det skriver mediet Daily Mail.

Maria Dolores Aveiro blev i starten af marts hasteindlagt på et hospital tæt ved hjemmet på Madeira på grund af slagtilfældet, der ifølge en lokal kilde skyldtes en blodprop i hjernen.

Cristiano Ronaldo med sin kæreste,Georgina Rodriguez (tv.) og hans mor, Maria Dolores Aveiro (th.). Foto: MASSIMO PINCA

De efterfølgende uger har været hårde for den 65-årige fodboldmor, som også på sin Instragram-profil indrømmer, at hun er heldig at være i live. (Du kan se opslaget nederst i artiklen.)

'Jeg er heldig at have fået muligheden for at leve og elske min familie samt have dem tæt på mig. Tak til alle for deres støtte og kærlighed. Det har været en svær tid, hvor jeg har kæmpet og sejret,' skriver hun i opslaget.

Maria Dolores Aveiro skulle eftersigende være flyttet ind hos sin søn i superstjernens gigantiske palæ på Madeira, hvor den 35-årige fodboldspiller i øjeblikket opholder sig i selvvalgt isolation. Der er bare lige et problem.

Fodboldmoren må slet ikke have kontakt med hverken sin søn eller børnebørn - selv om hun bor under samme tag - på grund af frygten for coronavirus.

Cristiano Ronaldo opholder sig i øjeblikket i selvvalgt isolation i hjemmet på Madeira. Foto: RUI SILVA

Juventus-spilleren var tidligt i forrige uge fløjet fra Italien og hjem for at besøge sin mor på hospitalet, mens han havde beskyttelsesdragt, ansigtsmaske og handsker på.

Siden kom det så frem, at Juventus-holdkammeraten Daniele Rugani var testet positiv for coronavirussen, og derfor valgte Cristiano Ronaldo at blive væk fra Italien. Nu er også to andre holdkammerater, Blaise Matuidi og Paulo Dybala, testet positive for den frygtede virus.

Maria Dolores Aveiro, der er mor til fire, fortalte forrige år, at hun endnu en gang kæmpede en svær kamp med brystkræft efter at have fået konstateret sygdommen første gang i 2007.

I 2009 besluttede Cristiano Ronaldo at donere en million kroner til et kræftcenter på det hospital, hvor superstjernens mor, som altid har været et enorm støtte i superstjernens karriere, var blevet behandlet.