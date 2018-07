Cristiano Ronaldos mor, Maria Dolores, så gerne at sønnen tog til Manchester United igen i stedet for Juventus

Verdens bedste fodboldspiller gennem de sidste par år, Cristiano Ronaldo, blev mandag aften præsenteret i den italienske klub Juventus.



Prisen lød angiveligt på omkring 745 millioner kroner, som også var det Real Madrid gav for portugiseren tilbage i 2009.



Dengang blev Ronaldo købt i Manchester United, og netop United har været rygtet sammen med Ronaldo en del gange siden.

Denne sommer har, der også været rygter om en skifte tilbage til Old Trafford.



Det endte som bekendt med et skifte til Juventus for Ronaldo, og hans mor, Maria Dolores, fortæller nu, at den engelske storklub aldrig var en mulighed for sønnen.



»Det var aldrig en mulighed, at han skulle vende tilbage til Manchester, men vi støtter ham. Det er et nyt kapitel i hans liv, og jeg tror, at han er glad, hvilket vi alle er i familien,« siger Dolores til det franske medie SFR Sport. Cristiano Ronaldo har underskrevet en fire-årig kontrakt med Juventus.

Artiklen er leveret af ronaldo.com