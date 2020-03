Cristiano Ronaldos mor, Maria Dolores Aveiro, blev tirsdag morgen hasteindlagt på et hospital.

Hun skulle eftersigende have fået et slagtilfælde, som gjorde, at hun måtte hastes til hospitalet tæt ved hjemmet på Madeira.

Det skriver lokale medier ifølge Daily Mail.

Fodboldspillerens mors tilstand skulle være stabil, og hun er ved bevidsthed, men hun skal gennemgå nogle flere tests, før hun kan udskrives.

Cristiano Ronaldo med sin kæreste,Georgina Rodriguez (tv.) og hans mor, Maria Dolores Aveiro (th.). Foto: MASSIMO PINCA

Derudover fortæller en lokal kilde til mediet, at slagtilfældet formentlig skyldtes en blodprop i hjernen.

Maria Dolores Aveiro, der er mor til fire, fortalte sidste år, at hun endnu en gang kæmpede en svær kamp med brystkræft efter at have fået konstateret sygdommen første gang i 2007.

I 2009 besluttede Cristiano Ronaldo at donere en million kroner til et kræftcenter på det hospital, hvor superstjernens mor var blevet behandlet.

Da moren i 2018 fik konstateret et nyt tilfælde af kræft, valgte hun at kommentere offentligt på det.

35-årige Cristiano Ronaldo. Foto: ERIC GAILLARD

»Jeg er blevet opereret for et nyt tilfælde at brystkræft. Jeg har været igennem strålebehandling, og nu kæmper jeg for mit liv,« sagde hun dengang.

Maria Dolores Aveiro har altid været en enorm støtte i hele Ronaldos karriere, og Juventus-stjernen har flere gange dedikeret sine triumfer på banen til sin mor.

Sidste år stod moren også 100 procent bag sin søn, da Ronaldo blev anklaget for voldtægt af den amerikanske kvinde Kathryn Mayorga, som påstod, at Ronaldo voldtog hende på et hotelværelse efter en bytur i Las Vegas i 2009. Anklagen blev dog droppet efter manglende beviser.

Den 35-årige superstjerne er født og opvokset på den portugisiske ø, hvor han ligeledes startede sin aktive fodboldkarrieren, inden han skiftede til den portugisiske storklub Sporting Lissabon.