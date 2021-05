Cristiano Ronaldos fremtid i Juventus er genstand for stor spekulation. Og hans mor, Maria Dolores Aveiro, har sit helt eget bud på, hvad der skal ske.

Den 36-årige superstjerne har kontraktudløb med storklubben næste sommer, men allerede nu er der rygter omkring portugiseren.

Angiveligt skulle han ikke være en populær herre i omklædningsrummet på grund af den store frihed, han får via sin status som stjerne.

Og nu blander mor Maria sig i Ronaldos fremtid.

»Jeg kommer til at overbevise ham,« siger Ronaldos mor omkring fremtiden. Foto: STEFAN WERMUTH Vis mere »Jeg kommer til at overbevise ham,« siger Ronaldos mor omkring fremtiden. Foto: STEFAN WERMUTH

Hun vil nemlig gerne have ham hjem til Portugal. Hjem til Sporting, som Ronaldo repræsenterede i sine tidlige karriereår, og hvor han fik sit gennembrud, inden han røg til Manchester United.

»Jeg tager til Torrino og taler med ham. Han kommer til at spille på Alvalade (Sportings hjemmebane, red.) næste år. Jeg kommer til at overbevise ham, og han kommer tilbage,« lyder det fra Ronaldos mor ifølge det portugisiske medie TVI24.

Som blot 12-årig tog Ronaldo turen til Sportings akademi, da han forlod sin fødeø Madeira for at jagte en professionel fodboldkarriere.

Her blev han med tiden et hit på ungdomsholdene, inden han debuterede for Sportings førstehold i den bedste portugisiske række i 2002.

Alex Ferguson, Manchester Uniteds legendariske manager, fik øjnene op for Ronaldo, da Sporting vandt 3-1 over United i en træningskamp.

Og siden skiftede han til de engelske giganter og blev en af verdens bedste fodboldspillere.

Han har vundet adskillige mesterskaber og hele fem Champions League-trofæer, og så er han ikke mindst blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller fem gange i henholdsvis 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017.

Han har spillet i Juventus siden 2018, hvor han kom til efter mange succesfulde år i Real Madrid.