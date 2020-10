Cristiano Ronaldos landsholdspause fra Juventus er slet ikke gået stille for sig.

Torsdag kom det frem, at han har haft indbrud i sit hjem, og nu kan han sammen med seks andre Juventus-spillere potentielt være i politiets søgelys.

For at have forbrudt sig mod coronareglerne i Italien.

Sidste weekend var der nemlig to coronatilfælde i den italienske klub, og det betød, at staben og truppen skulle isolere sig, men mandag valgte spillerne Gianluigi Buffon og Merih Demiral at tage hjem, mens Ronaldo, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo og Paulo Dybala alle tog på landsholdsopgave.

Ronaldo har en decideret møguge. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Ronaldo har en decideret møguge. Foto: ALBERTO LINGRIA

Det skriver TuttoSport, der fortæller, at Juventus straks informerede myndighederne om det, da de ikke kunne stoppe spillerne i at føre deres beslutning ud i livet.

Dermed står de hver især med ansvaret selv.

Roberto Testi, der er leder hos ASL Citta di Torino med fokus på coronavirus, indikerer dog, at det ikke nødvendigvis koster spillerne det helt store, at de har brudt reglerne.

»Jeg tror ikke, at noget alvorligt er begået, og hvis nogen tager et privatfly, skal de måske blot betale en bøde, og det tror jeg ikke, at nogen af spillerne har problemer med,« forklarer han.

Bøden for forseelser af denne karakter ligger på cirka 7.500 kroner.

Den slags er blot et greb i lommen for Ronaldo og de andre, men det ændrer ikke ved, at portugiseren har en decideret møguge.

Også i kampen mod Spanien onsdag var han uheldig at ramme træværket, så han ikke kom tættere på at slå den tidligere iranske landsholdsangriber Ali Daeis rekord.