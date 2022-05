På mange måder var 18. april en særdeles tragisk dag for Cristiano Ronaldo og kæresten Georgina Rodriguez, som ventede tvillinger.

Den ene tvillingdreng mistede desværre livet under fødslen, men der kom alligevel noget lykke ud af fødslen.

For en lille pige kom til verden. Nu viser parret hende frem og afslører hendes navn.

Dette er sket på Georgina Rodriguez' Instagram, hvor hun har lagt flere billeder op af den søde lille baby. Disse billeder er kombineret med fødselstallet 18. april 2022 og hendes navn.

Bella Esmeralda. Det bliver den lille piges navn.

Det er dog ikke første gang, at Bella Esmeralda er blevet vist for omverdenen.

Ronaldo har tidligere lavet et opslag med Bella Esmeralda i favnen med teksten 'Forever Love'. Dette skete, en uge efter at forældreparret kom med den tragiske nyhed om tabet af den ene baby.

»Det er den værste smerte, et forældrepar kan komme til at mærke. Kun fødslen af vores pigebaby giver os styrke til at leve i dette øjeblik med noget håb og glæde.«

Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Foto: OSCAR DEL POZO

Sådan skrev Cristiano Ronaldo og Georgina kort efter fødslen.

Bella Esmeralda er Cristiano Ronaldos femte barn i rækken. Hun kommer til at blive søskendede med børnene Cristiano Jr, Eva, Mateo og Alana Martina.

Ud over Bella Esmeralda har Ronaldo og Georgina Rodriguez sammen fået barnet Alana Martina. Eva og Mateo har Ronado fået gennem en surrogatmor, mens offentligheden ikke kender til Cristiano Jr's mor.