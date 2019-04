Det er den klassiske kærlighedshistorie: Butiksansat møder verdens bedste fodboldspiller, og det er kærlighed ved første blik.

Og det var faktisk set sådan, det skete, da Cristiano Ronaldo fandt sin nuværende kæreste, Georgina Rodriguez.

En junidag i 2016 skulle den daværende Real Madrid-spiller et smut en i Gucci-forretningen i den spanske hovedstad.

Her faldt hans øjne på den smukke salgsassistent - og hendes øjne faldt ligeledes på den portugisiske verdensstjerne.

»Det første møde med Ronaldo var i Gucci, hvor jeg arbejdede som salgsassistent. Nogle dage senere så vi hinanden igen ved et andet brand-event, og der kunne vi tale sammen i en mere afslappet atmosfære.«

»Det var kærlighed ved første blik for os begge,« siger Georgina til den italienske udgave af magasinet Elle ifølge Mirror.

Parret har nu været sammen i små tre år, men til trods for forlovelsesrygter tidligere på året, så har Georgina Rodriguez i februar afvist, at Cristiano Ronaldo har været ned på knæ.

Der gik dog en del tid før parret stod frem som officielle. Det vidner en historie fra efteråret 2016 om.

Her var Cristiano Ronaldo et smut i Frankrig med Georgina Rodriguez, hvor de besøgte Disneyland. Men Ronaldo forsøgte at holde sig skjult ved hjælp af en hat og paryk - og det gik ikke helt godt.

Georgina Rodriguez er flyttet med Ronaldo til Torino, hvor han forud for denne sæson skiftede til storholdet Juventus.

Parret har sammen etårige Alana Martina, mens Georgina agerer mor for Ronaldos snart toårige tvillinger Eva og Mateo, som han fik med en rugemor.

Derudover har Cristiano Ronaldo otteårige Cristiano Ronaldo Jr., hvis mor stadig et ukendt for offentligheden.