Cristiano Ronaldo var ikke i tvivl. Det var Georgina Rodriguez heller ikke.

»Det var kærlighed ved første blik for os begge,« fortæller hun.

Fodboldstjernens kæreste gennem knap tre år fortæller nu om deres forhold. Det gør hun i et interview med The Sun.

»At være sammen men én, der er så kendt, er ikke altid let, men jeg ville aldrig gøre det anderledes for noget i verden,« siger Georgina Rodriguez:

Georgina Rodriguez er også model. Foto: Tony Gentile Vis mere Georgina Rodriguez er også model. Foto: Tony Gentile

»Det, jeg føler for ham, er stærkere end alt. End al pres. Sammen er vi stærkere, og der er en gensidig beundring.«

Hvilket leder hende videre til lidt mere intime detaljer:

»Men at forføre og drømme også vigtigt. Så jeg sover altid i lingeri, og jeg foretrækker sexet lingeri. Det er komfortabelt, sexet og romantisk. Det har alt, og det gør også min mand glad,« afslører hun i interviewet.

Parret mødte hinanden i 2016, dengang Cristiano Ronaldo spillede for Real Madrid. Det skete i en Gucci-butik i den spanske hovedstad, hvor Georgina Rodriguez dengang arbejdede.

»Et par dage senere så vi hinanden igen til et show med et andet tøjmærke, og her kunne vi tale sammen under afslappede forhold væk fra mit arbejde,« fortæller hun.

Allerede året efter fødte hun datteren Alana. Derudover har Cristiano Ronaldo og hendes også tre andre børn, der er født af en rugemor.

Georgina Rodriguez fortæller også, at hun sætter pris på sit nuværende liv i Torino, hvor den portugisiske fodboldspiller nu spiller for Juventus.

»Økonomisk rigdom er godt. Det hjælper med mange ting, men giver også problemer: Man skal have stor kontrol og en god attitude. Det er ikke altid let at have penge. Det giver ikke lykke. Det hjælper, men det er ikke alt,« siger hun:

»Men jeg har den største rigdom, man kan have: Det er et godt helbred og en lykkelig familie.«