Sidste år blev Cristiano Ronaldo og kæresten, Georgina Rodriguez, ramt af en sand tragedie, da de mistede deres nyfødte søn.

I anden sæson af Netflix-serien 'I am Georgina' åbner Georgina Rodriguez op om den svære periode, der ramte stjerneparret.

»I det her år har jeg oplevet det bedste og det værste moment i mit liv på et øjeblik,« siger hun og fortsætter:

»Livet er hårdt. Livet går videre. Jeg har grunde til at komme videre og være stærk.«

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez har dannet par siden 2017. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez har dannet par siden 2017. Foto: OSCAR DEL POZO

Blandt andet fortæller spanieren, at Cristiano Ronaldo har været en stor støtte for hende i den svære tid, og hun vil nu bruge tid på at prioritere ham og resten af familien.

Det var tilbage i oktober 2021, at Ronaldo og Rodriguez kunne fortælle, at de ventede tvillinger – en dreng og en pige – men i midten af april året efter delte de den triste nyhed om, at de havde mistet deres lille dreng.

Parret er forældre til døtrene Bella Esmeralda og Alana Martina.

Derudover har Cristiano Ronaldo tre børn, Cristiano Junior samt tvillingerne Eva og Matheo, fra tidligere, og i den første sæson af Netflix-serien fortalte Georgina Rodriguez, at hun på ingen måde gør forskel på børnene, og hun ser sig selv som mor til dem alle.