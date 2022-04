Sidste mandag kunne Cristiano Ronaldo og hans kæreste, Georgina Rodriguez, meddele den hårde og brutale besked, at de havde mistet deres søn, en lille nyfødt baby.

En trøst i sorgen er dog, at drengen havde en tvilling, og hun er heldigvis sund og rask.

Lørdag har omverdenen så fået et glimt af babyen med sin verdenskendte far, da Cristiano Ronaldo har lagt et Instagram-billede op – kun af de to.

Med den korte og meget meningsfulde tekst 'kærlighed for altid'.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Tidligere har den 37-årige Ronaldo også vist hende frem ved at skifte sit profilbillede til et familieportræt, men det er første gang, at omverdenen ser den lille baby helt tæt på.

Billedet har da også fået en række kendte mennesker til at reagere, og både den nykårede spanske mester Karim Benzema og den brasilianske legende Pele har været ved tasterne.

Ronaldo har ud over den nyfødte pige fire andre børn. Cristiano jr., tvillingerne Eva og Mateo og Alana Martina.

28-årige Georgina Rodriguez er også mor til sidstnævnte.