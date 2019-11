Cristiano Ronaldo var tydeligvis utilfreds. Han gestikulerede og talte.

Nu forklarer Juventus-træner Maurizio Sarri, at årsagen ikke var, hvad publikum og tv-seere umiddelbart troede.

»Ronaldo blev sur, fordi han ikke havde det helt godt,« sagde Maurizio Sarri efter kampen til italiensk tv, Sky Italia.

Det var mod slutningen af onsdagens Champions League-kamp mod Lokomotiv Moskva, at optrinnet skete. Se her - og se flere billeder af episoden nederst i artiklen:

Cristiano Ronaldo bliver skiftet ud i kampen mod Lokomotiv Moskva.

Her blev Cristiano Ronaldo skiftet ud i det 82. minut, hvor Juventus jagtede en sejr mod den russiske modstander - og det er sket meget, meget, meget, meget få gange i portugiserens karriere, at han er blevet skiftet ud, når hans hold mangler et mål.

Men det skete. Og de fleste iagttagere regnede med, at han var utilfreds med udskiftningen. Det afviste Maurizio Sarri altså.

»Han har haft problemer med sit knæ i nogle dage, og det har overbelastet hans lår. Han var allerede bekymret over det efter første halvleg,« sagde træneren:

»Og i anden halvleg bemærkede jeg en bevægelse, jeg ikke kunne lide, da han accellerede. Jeg var bange for, at han ville blive alvorligt skadet, så jeg besluttede mig for at tage ham ud.«

I første havleg havde Cristiano Ronaldo været kraftigt involveret i Juventus' føringsmål, da Spartak-målmand Guilherme Marinato ikke kunne holde portugiserens frispark, hvorefter Aaron Ramsey let kunne prikke bolden i mål. Se det øverst i artiklen

Efter udskiftningen af den 34-årige evigtunge stjerne lykkedes det faktisk Juventus at vinde 2-1 på et sent mål af Douglas Costa.

»Det var ikke vores bedste kamp, for vi gav for meget plads til modstandernes kontraangreb, men jeg er tilfreds med den karakter, vi viste. Jeg så et hold, der ville vinde for enhver pris,« sagde Maurizio Sarri.

Juventus står foran et af de helt store opgør i italienske fodbold, når AC Milan er modstanderen i den kommende weekend. Med eller uden Cristiano Ronaldo.

