Selvom superstjernen Cristiano Ronaldo fik en startplads i 1-0-sejren mod West Ham søndag, endte portugiseren alligevel med at vække opsigt i en episode inden kampen.

Under opvarmningen gik den 37-årige angriber over mod sin tidligere holdkammerat i Manchester United Louis Saha, der var i ekspertpanelet for Sky Sports til kampen.

Ronaldo omfavnede Saha, før han sagde hej til Jamie Redknapp. Han gik dog uden om United-legenden Gary Neville i ekspertpanelet uden at sige et ord. Det var der én bestemt grund til.

Episoden kan du se i videoen herunder.

Gary Neville getting aired by Cristiano Ronaldo... pic.twitter.com/UpKAmNjw1v — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2022

Ronaldos beslutning om at afvise Neville kommer nemlig, efter at Sky Sports-eksperten kritiserede ham og beskrev Ronaldos opførsel som 'uacceptabel,' da han udvandrede under et opgør mod Tottenham, hvor Ronaldo var utilfreds med, at han ikke blev skiftet ind i opgøret.

»Det er anden gang, Cristiano Ronaldo forlader Old Trafford i sin bil, før hans holdkammerater er kommet ind i omklædningsrummet, og jeg må sige, at det – set fra et fodboldomklædningsrummets perspektiv – er noget, der er uacceptabelt,« har Gary Neville udtalt om situationen.

Da Neville blev afvist af Ronaldo under opvarmningen udbrød eksperten da også, at han nok ikke var på julekort med Ronaldo nu.

Liverpool-legenden og Sky Sportseksperten Jamie Carragher morede sig meget over situationen og bød efterfølgende Neville velkommen i 'afvist af Ronaldo-klubben' på Twitter, da Carragher ligeledes oplevede, at Ronaldo ikke ville hilse på ham tidligere i sæsonen efter, at Liverpool-legenden havde kritiseret den portugisiske superstjerne.

Cristiano Ronaldo har ellers fået lidt tillid tilbage af Manchester United-manager Erik ten Hag, da han starte inde i både Europa League-opgøret mod Sheriff Tiraspol og senest mod West Ham.

Torsdag møder Ronaldo og resten af Manchester United-truppen Real Sociedad i det sidste opgør i Europa League-gruppespillet.