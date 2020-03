Den tidligere Juventus-præsident Giovanni Cobolli Gigli er benhård i kritikken af Cristiano Ronaldo.

»Han sagde, at han tog til Portugal på grund af sin mor, men nu ser det bare ud til, at han tager billeder ved poolen,« lyder det.

De hårde ord er blevet sagt i et program hos Radio Punto Nuovo ifølge AS.

Kritikken går på, at Cristiano Ronaldo var hurtig til at forlade Italien, da først spredningen af coronavirussen begyndte at blive tydelig i det støvleformede land.

For lige over to uger siden fik den portugisiske superstjerne lov til at rejse hjem til Madeira for at besøge sin mor, der var blevet indlagt med et slagtilfælde.

Hans afrejse skete lige inden, at Juventus-holdkammeraten Daniele Rugani blev testet positiv for coronavirussen - og lige inden den italienske Serie A blev suspenderet.

Imens satte den portugisiske superstjerne sig i selvvalgt isolation på hjemøen, mens resten af det ekstremt hårdt ramte Italien hurtigt lukkede fuldstændigt ned. Også andre fodboldspillere forlod i mellemtiden deres italienske hjem.

»Det blev tungt i Juventus, da Cristiano Ronaldo rejste,« siger Giovanni Cobolli Gigli:

»Da der blev gjort en undtagelse for ham, blev det situationen mere kompliceret, og andre ønskede også at rejse. Sådan skulle det ikke have været. Alle skulle have været i karantæne.«

Cristiano Ronaldo på balkonen. Foto: RUI SILVA Vis mere Cristiano Ronaldo på balkonen. Foto: RUI SILVA

På Madeira dukkede der så billeder som ovenstående op, hvor Cristiano Ronaldo slikkede sol på sin balkon. Også sammen med kæresten Georgina Rodriguez, der var rejst med ham.

Fodboldspilleren har også selv lagt billeder ud, hvor han sidder i et fitnesscenter.

Men især ét andet billede har også vakt opmærksom.

Det er tligeledes taget i forbindelse med en træningssession, hvor Cristiano Ronaldo poserer i bar overkrop og oprullede shorts. Det er taget af søsteren Katia Aveiro. Se det her:

Vis dette opslag på Instagram E continuamos na luta , em casa ,em família e cuidando do corpo e da mente !!!! #familiaminhavida #créditosdafotogio #fiquememcasa #cuidemdetodos #vocêsconseguem #Deusnocomando Et opslag delt af Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) den 23. Mar, 2020 kl. 11.27 PDT

Ifølge Giovanni Cobolli Gigli bliver det ikke bedre, når coronahurlumhejet er overstået, og spillere som Cristiano Ronaldo igen vender tilbage til Italien, der lige er det hårdest ramte land i verden i forhold til coronavirussen.

»Det er let at kritisere nu, set udefra. Jeg kan forstå, hvorfor nogle spillere ville forlade Italien, men når de kommer tilbage får de endnu hårdere ved at komme tilbage i form, fordi de skal i karantæne i yderligere 14 dage,« siger den tidligere Juventus-præsident.

Det vides endnu ikke, hvornår Serie A og alle de andre fodboldligaer i Europa kan færdigspilles.

Forleden kom det i øvrigt frem, at Crisitano Ronaldos mor nu har det bedre og er blevet udskrevet fra hospitalet.