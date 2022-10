Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Cristiano Ronaldo er blevet udelukket fra Uniteds trup frem mod næste kamp, oplyser klubben.

Det sker, efter Ronaldo i protest udvandrede fra bænken, før kampen mod Tottenham var slut onsdag.

'Cristiano Ronaldo vil ikke være en del af Manchester Uniteds trup i lørdagens kamp mod Chelsea. Resten af holdet er fuldt fokuseret frem mod opgøret,' lyder den korte udmelding på klubbens officielle hjemmeside.

»Jeg tager mig ikke af det. Jeg tager mig af det i morgen,« lød det fra klubbens hollandske manager Erik ten Hag onsdag aften. Og det må man sige, at han nu har gjort dagen derpå.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Engelske medier har berettet, at Ronaldo var utilfreds med at sidde på bænken hele kampen og nægtede at blive skiftet ind sent i opgøret, som United vandt 2-0.

Men han nøjedes ikke blot med at forlade banen. Han forlod også stadion inden slutfløjt.

En opførsel, der har medført massiv kritik dagen igennem, hvor mange mener, at verdensstjernen igen sætter sig selv over holdet.

Nu er han så blevet straffet for sit stunt, der blev fanget af tv-kameraerne, da han stjal al fokus på en aften, hvor United ellers havde meget at juble over.

Men I stedet for hjemmeholdets flotte spil blev det hans ageren, der skabte overskrifter verden over.