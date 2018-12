Cristiano Ronaldo ville lige stikke lidt til den evige rival i den reelle kamp om at være verdens bedste fodboldspiller. Så Lionel Messi fik sig en udfordring.

»Måske er det ham, som savner mig. Jeg har spillet i England, Spanien, Italien Portugal og for mit nationalmandskab, mens han stadig er i Spanien,« sagde Cristiano Ronaldo og udfordrede Lionel Messi til at komme til Italien.

Men den udfordring ser ikke ud til at være noget, Lionel Messi bider på. Han er end ikke i nærheden af at svømme ind i Ronaldos net.

Tværtimod svarer argentineren med en relativt kold bemærkning - og måske en lille stikpille til sin rival.

Lionel Messi jubler over et mål mod Celta Vigo. Foto: Alberto Estevez

»Jeg har ikke brug for forandring. Jeg er på det bedste hold i verden. Mine udfordringer fornyes år efter år. Jeg har ikke brug for at skifte hold for at sætte mig nye mål. Jeg er hjemme, og jeg har ikke brug for en ændring,« siger Lionel Messi til Marca.

Dermed er der altså igen sat lidt gang i rivaliseringen igen mellem de to stjerner, som måtte se sig overgået i årets Ballon d’Or-kåring af Real Madrids Luka Modric.

Det betyder næppe, at de lægger sig fladt ned, for der er åbenlyst stadig mål at nå for dem begge.

De kæmper for at vinde i Italien med Juventus og i Spanien med Barcelona, og så er der ikke mindst Champions League. Men trods de små stikpiller er der også masser af respekt mellem de to stjerner.

Cristiano Ronaldo jubler over et mål mod Atalanta. Foto: MARCO BERTORELLO

»Han er en fantastisk spiller og en god fyr, men jeg savner ikke noget her. Jeg kan lide mit nye liv,« sagde Ronaldo i samme ombæring, som han sendte sin udfordring til Messi via italienske medier.

Og Lionel Messi gengælder også respekten over for Cristiano Ronaldo, der skiftede Real Madrid ud med Juventus inden denne sæson.

»Den tid, hvor vi spillede i samme liga og forsøgte at vinde med hvert vores hold, var rigtig god. Det var en meget sund rivalisering, hvor vi begge gerne ville forbedre os selv. Og det var godt for tilskuerne,« siger Lionel Messi.

Det er det stadig. Godt for tilskuerne altså. Nu er det bare i hver sin liga. Indtil de to måske mødes igen i en afgørende Champions League-dyst.