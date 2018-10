Cristiano Ronaldo var - naturligvis - i centrum, da den italienske fodboldklub Juventus mandag holdt pressemøde i Manchester. Det skete, dagen før klubben på Old Trafford møder Manchester United i Champions League.

Den portugisiske superstjerne skal tirsdag spille på den bane, hvor han fra 2003 til 2009 fejrede mange store triumfer med den engelske storklub.

Det sker, samtidig med at 33-årige Cristiano Ronaldo er anklaget for at have voldtaget en kvinde i USA tilbage i sommeren 2009.

Sagen ser foreløbig ikke ud til at have forstyrret ham på banen, for han har scoret fem mål i Juventus' seks seneste ligakampe.

- Jeg ved, at jeg er et forbillede, 100 procent, på og uden for banen, siger Cristiano Ronaldo ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han føler sig på sikker grund i sagen.

- Jeg vil ikke lyve i denne situation. Mine advokater er fortrøstningsfulde, og det samme er jeg.

- Det vigtigste er, at jeg nyder fodbolden, at jeg nyder mit liv. Resten har jeg folk til at tage mig af, siger han.

På den sportslige front ser Cristiano Ronaldo frem til gensynet med Old Trafford.

- Det er noget særligt for mig at komme tilbage til Manchester.

- Jeg har mange minder om sejre og kærlighed, i særdeleshed med Alex Ferguson, som jeg sender et stort kram til.

- Han er et menneske, der hjalp mig så meget, siger Cristiano Ronaldo med henvisning til Manchester Uniteds mangeårige manager.

Ronaldo har endnu ikke scoret i denne sæsons Champions League-gruppespil.

I Juventus' første kamp ude mod Valencia modtog han et direkte rødt kort efter en halv times spil.

Juventus vandt alligevel kampen med 2-0 og senere 3-0 hjemme over schweiziske Young Boys, hvor Ronaldo var karantæneramt.

Italienerne topper dermed gruppe H med seks point for to kampe. Manchester United er nummer to med fire point.

/ritzau/