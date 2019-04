Cristiano Ronaldo har tålmodighed med Juventus, der lørdag lappede på tidligt CL-exit med italiensk guld.

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo befinder sig godt i Juventus trods klubbens manglende succes i Champions League.

Fire gange i de fem seneste sæsoner var den 34-årige portugiser med til at vinde Europas største klubturnering sammen med Real Madrid, men i år må Ronaldo se langt efter CL-titlen.

Lørdag aften kunne angriberen dog trøste sig med, at han blev italiensk mester med Juventus efter en sejr over Fiorentina.

- Det har været en god sæson, og jeg har klaret skiftet godt. Vi vandt mesterskabet og også den italienske supercup, hvilket ikke er så nemt, siger Ronaldo.

- Det er ikke gået så godt i Champions League, men til næste år vender vi en ny side. Vi ved, at fansene vil have den (titlen, red.), og det vil vi også.

- Jeg bliver i Juventus - 1000 procent, fastslår han.

Tirsdag måtte den italienske mesterklub forlade Champions League efter et overraskende nederlag til Ajax Amsterdam i kvartfinalen.

Juventus har vundet den italienske Serie A de seneste otte sæsoner.

Ronaldo har gennem karrieren blot været med til at vinde seks nationale mesterskaber - tre gange med Manchester United i England, to gange med Real Madrid i Spanien og nu et enkelt italiensk mesterskab med Juventus.

